21 Şubat 2026 Cumartesi
  • Okan Buruk: Osimhen'i riske etmek istemedik
Spor

Okan Buruk: Osimhen'i riske etmek istemedik

Okan Buruk, dizindeki ağrılar nedeniyle Osimhen'i Konya deplasmanına götürmediklerini ve riske etmek istemediklerini söyledi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 19:39
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Maçın zorluğuna vurgu yapan Okan Buruk, "Bu tür maçlar zordur. Avantajımız, oyuncu sayımızın çokluğu ve aynı kalitede oynayabilecek oyuncu sayısının çokluğu sayesinde maç maç kadro yapabiliyoruz. Önemli bir yarış var içeride. Bu da konsantrasyonu artırıyor. Öz güvenle buraya çıkıyoruz ama ayaklarımızın yere basması lazım. Hem bu maç hem çarşamba için bu önemli. Puan kaybetmek istemiyoruz. Avrupa'da aldığımız sonuç, ileri gitme ihtimalimizin artması, bu kurduğumuz kadronun üç kulvarda yarışmasını sağlayacak. Her maç önemli." dedi.

Osimhen'in ağrıları nedeniyle Konya'ya götürülmediğini ifade eden Buruk, "Osimhen'i getirmedik. Dizinde ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Daha önce bu şekilde oynadığı maçlar oldu ama bugün için ağrısının fazla olduğunu söyleyince riske etmedik. Kadromuz geniş. Özgüvenliyiz. Ancak bir yandan da ayaklarımız yere basmalı. Ligde önde gidiyoruz ama puan farkını artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

