Okan Buruk: Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyor

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1'le geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Çok otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açık yer değiştirerek başladılar. 2 oyuncuyu Elia'yı sağda bekliyorduk, yer değiştirmeleri ve oyun içerisinde, maç başında sağ kenarda Hwang'ın içeri girişleri kafamızı karıştırdı. Alanyaspor'a karşı adam adama baskı yapmak, önde baskı yapmak istedik. Onlara topu bırakırsan arkadaki 3'lüleri oyunu iyi kuruyor. Baskı yapan takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettik. Baskı yapmayan takımlara karşı daha çok zorlanıyorlar. O baskıyı kurmak için hatalar yaptık. İlk yediğimiz golde hem sağda hem solda yanlış takipler yaptık" dedi.

Açıklamalarını sürdüren başarılı teknik adam, "Çok zor bir takıma karşı oynadık. Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Mental olarak daha fazla maç oynadıkça, bu hoşuma gidiyor. Şampiyonlar Ligi, lig, kupa... Oyuncular için zor olabiliyor. Maç başlangıcı bu anlamda iyi değildi. Devamında daha iyi olduk. Kazanmasını bildik. Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyorlar. Destekleyen seyircimiz vardı. Oyunda bu gücü hissettirdik. Önemli bir galibiyet oldu. Kritik bir dönemdeyiz. 120 dakikadan 3 gün sonra maç, 3 gün sonra kupa, ondan sonra lig ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi. Çok şükür sakatlıksız bitirdik" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya gelecekleri maç hakkında da konuşan Buruk, "Hepsi milli takım oyuncusu, hepsi çok değerli. Bugün de değişiklik yaptık takımda ve oyunda. Bizim için güzel geçti. Skordan bağımsız oynadığımız oyun eleştirilmeyi hak ediyordu. Bizim istemediğimiz düşünmediğimiz bir oyun, 11'e 10! O oyunu oynuyorsanız, 2 gol yiyorsanız eleştirilirsiniz. Eleştirilecek bir oyun. Teknik direktör de, oyuncular da eleştirilir. Her maçın atmosferi farklı. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. 5-2 kazandıktan sonra ikinci maça ne psikolojisiyle gideceksiniz, her zaman oynamıyorsunuz, değişik bir psikoloji oluyor. 11'e 10'dan sonra kafa karışıklığı oldu. Rakip de bizden daha iştahlıydı" dedi.

Buruk, "Birinci golden sonra onların oyuna sarılmaları, istemeleri, bizim cevap veremememiz... Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı" açıklamasında bulundu.