25 Şubat 2026 Çarşamba
  Okan Buruk: Oyuncularımıza güveniyoruz
Spor

Okan Buruk: Oyuncularımıza güveniyoruz

Okan Buruk, Juventus rövanşı öncesi avantajı kullanmak istediklerini belirterek oyuncularına güvendiğini söyledi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 22:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Weston McKennie'nin sol bek başlayacak olması hakkında konuşan Okan Buruk "Dün gece İtalyan televizyonu bu kadroyu verince iki ihtimalimiz vardı. McKennie daha önce o bölgede oynamadı ama 3'lü sistemde oynadı. Profil olarak Cambiaso'ya benzeyen bir oyuncu." dedi.

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Benzer bir 11 İstanbul'a göre, David var ve kaleci değişti. Diziliş ilk maça benziyor. İyi başlamamız, iyi devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Önemli bir avantajımız var, bunu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

