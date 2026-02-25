Okan Buruk: Oyuncularımıza güveniyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Weston McKennie'nin sol bek başlayacak olması hakkında konuşan Okan Buruk "Dün gece İtalyan televizyonu bu kadroyu verince iki ihtimalimiz vardı. McKennie daha önce o bölgede oynamadı ama 3'lü sistemde oynadı. Profil olarak Cambiaso'ya benzeyen bir oyuncu." dedi.

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Benzer bir 11 İstanbul'a göre, David var ve kaleci değişti. Diziliş ilk maça benziyor. İyi başlamamız, iyi devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Önemli bir avantajımız var, bunu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.