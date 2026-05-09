9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Spor

Okan Buruk: Oyuncularımla beraber tarih yazacağız

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor'u konuk ettikleri maç öncesinde konuştu.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı teknik adamın maç öncesi görüşleri şu şekilde:

"Çok heyecanlıyız. Yarın Anneler Günü. Belki hepimiz için annelerimize bir hediye verme şansımız olacak. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

"Samsun maçı istemediğimiz gibi gitti. Orayı unuttuk. Oyuncularımın motivasyonu yüksek. Sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle Ballet'nin forvette oynaması, normalde geçişleri kanattan yaparlardı, şimdi merkezden deneyecekler. Dikkat etmeliyiz buna. Topa sahip olmak, top kaybı yapmamak önemli. Oyuncularım motive, istekli, biz istekliyiz, taraftarımız istekli. Hedefimiz kazanmak. Bu tür maçları çok oynadık, oyuncularım gereken oyunu oynadılar. Gabriel Sara yok, Yaser Asprilla yok, Lemina da dün antrenmana çıkabildi, kısa bir antrenman yaptı, ihtiyaç olduğunda oynayabilecek. Günay'ın cezası var. Hepimiz bu akşam kazanmak için, şampiyonluğu ele geçirebilmek için oynayacağız. Her şampiyonluk çok değerli. Her sene bu iş daha da zorlaşıyor. Bu akşam tarih yazma fırsatımız var. Oyuncularımla beraber bu tarihi yazacağız."

