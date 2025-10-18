İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Oyunun devamında onları düşüneceğiz
Spor

Okan Buruk: Oyunun devamında onları düşüneceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
Okan Buruk: Oyunun devamında onları düşüneceğiz
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kadrosuna dair konuşan başarılı teknik adam, "Arayı bir yandan çok sevmiyoruz, oyuncuların dönüşleri çok geç oluyor. Bu sefer bizim milli maçımız da salı günüydü. Bu hafta biraz daha karışık. Burada kalan oyuncular için dinlenme ve iyi çalışma şansı oluyor. Bugün kadroyu seçerken, daha fresh oyuncuları seçtik. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var. Onu da düşündük. Kat ettikleri mesafeler, özellikle Lemina ve Osimhen gibi onları da dinlendirdik. Oyunun devamında onları düşüneceğiz. Birçok oyuncuyu dinlendiriyoruz bugün. Şu anda iki kulvarda yarışıyoruz, bu iki kulvarı iyi götürmek için önemli oyunculara, kadroya sahibiz." dedi.

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Bugün çok iyi bir takıma, iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Kulübesi de güçlü bir takım var karşımızda. Deplasmanda oynuyoruz. Topa sahip olmamız gerekiyor. İnşallah iyi başlayacağız ve iyi bir şekilde diğer oyuncularımızla bitireceğiz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.