22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Spor

Okan Buruk: Öz güvenli olmamız gerekiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
DAVINSON SANCHEZ İÇİN AÇIKLAMA

Davinson Sanchez kararı hakkında konuşan Okan Buruk, "Tabii ki onu bu sene daha çok dile getiriyoruz, oyuncu değişikliklerini yapmamız gerekiyor maç maç. Davinson ile başlamadım. Bizimle oynadı, milli takımda oynadı, onun bir nefes alması gerekiyordu. Maçın başında başlatmıyorum. Oyunun devamında duruma göre kullanmayı düşünmüyorum. Lemina da aynı şekilde. Sara'nın da sakatlığı vardı. Oyunun devamında kullanabiliriz. Maç maç, rakibe göre, yorgunluğumuza göre değişiklikleri yapıyoruz. Bunu doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Her şey iyi gidiyor. Buna dikkat etmek zorundayız." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Ligde 5 galibiyet aldık. 6. galibiyeti almak istiyoruz. Konyaspor, lige iyi başladı. Güçlü bir Konyaspor görüyoruz, iyi bir takımlar. Onlara karşı oyuna doğru bir şekilde başlamamız, sakin, rahat, öz güvenli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak Okan Buruk, "Pazartesi olmasına rağmen taraftarımız burada. Hafta içinde onları üzdük ama şimdi kafamızı kaldırma vakti. Bugün özellikle bizim için, oyuncularımız için, bütün Galatasaray takımı için ayağa kalktığımızı ve bir şanssızlık yaşadığımızı düzelteceğimizi, güçlü bir kadro olduğumuzu, mental olarak ne kadar güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.

