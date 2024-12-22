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Spor

Okan Buruk: Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

22 Aralık 2024 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Okan Buruk: Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Birincisi tabii ki, rakibimiz puan kaybetse de kaybetmese de her maçı kazanmak zorundayız. Puan farkını açma motivasyonumuz var. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor." dedi.

Eksiklerle ilgili bilgi veren Buruk, "İlk 11'imiz, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte değişikliklerimiz var. Kulübemizde yine eksikliklerimiz var. Icardi zaten sezonu kapattı. Sallai'nin cezası var. Kerem'in ailevi sorunu var. Yusuf'un hastalığı var. Kanat alternatifimiz bugün çok yok. Yine bir şeyler üreteceğiz, farklı şeyler deneyebiliriz." diye konuştu.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Okan Buruk ayrıca, "Geçiş hücumunda etkili olabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sağ bek Gökhan'ın etkinliğini kullanıyorlar. Hücumda etkili olabilecek bir takım. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler belki ama oyun içerisinde dominant oynadıkları bölümler de vardı. Rakibin hücumdaki üretkenliğini biliyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Geçişler, uzun topların daha çok oynanacağını düşünüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Top bizdeyken çabuk kaleye gitmeye çalışan bir Galatasaray olacak. Takımımıza güveniyoruz. Bugün bizim için önemli. Her maç önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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