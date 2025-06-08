Galatasaray'da transferde izlenecek yol haritası belirlendi. Sarı kırmızılı yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda 7 bölgeye transfer yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın önceliği, kaleci transferi. Muslera'nın ayrılışının ardından 1 numaralı forma, kariyeri tartışma yaratmayacak bir oyuncuya emanet edilecek.

Jelert ve Frankowski'nin performanslarının yeterli görülmemesinden dolayı sağ beke de takviye gündemde.

Cuesta'nın istenilen seviyeye çıkamaması nedeniyle Kolombiyalı futbolcunun yerine de transfer yapılması bekleniyor.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda Abdülkerim Bardakcı haricinde bir sol ayaklı stoper daha kadroya katılabilir.

Orta sahada da 2 bölgeye takviye düşünülüyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ofansif orta sahaya da transfer, planlar arasında yer alıyor.

Hücum bölgesindeyse 2 hedef var. Kanat ve santrfor. Osimhen ve Morata'nın takımdan olası ayrılışlarının ardından yabancı bir 9 numara kadroya kesin olarak katılacak. Kanat bölgesinde de ilk tercih sol kenar. Kadrodan ayrılan bir futbolcu olursa takviyeler devam edebilir. Özellikle de performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson, Barış Alper ve Yunus gibi isimler takımdan giderse yeni transfer planlamasının yapılabileceği gelen haberler arasında.