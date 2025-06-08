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Spor

Okan Buruk raporu hazırladı! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler belirlendi. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 7 bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

TRT Spor8 Haziran 2025 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Okan Buruk raporu hazırladı! İşte Galatasaray'ın transfer planı
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Galatasaray'da transferde izlenecek yol haritası belirlendi. Sarı kırmızılı yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda 7 bölgeye transfer yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın önceliği, kaleci transferi. Muslera'nın ayrılışının ardından 1 numaralı forma, kariyeri tartışma yaratmayacak bir oyuncuya emanet edilecek.

Jelert ve Frankowski'nin performanslarının yeterli görülmemesinden dolayı sağ beke de takviye gündemde.

Cuesta'nın istenilen seviyeye çıkamaması nedeniyle Kolombiyalı futbolcunun yerine de transfer yapılması bekleniyor.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda Abdülkerim Bardakcı haricinde bir sol ayaklı stoper daha kadroya katılabilir.

Orta sahada da 2 bölgeye takviye düşünülüyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ofansif orta sahaya da transfer, planlar arasında yer alıyor.

Hücum bölgesindeyse 2 hedef var. Kanat ve santrfor. Osimhen ve Morata'nın takımdan olası ayrılışlarının ardından yabancı bir 9 numara kadroya kesin olarak katılacak. Kanat bölgesinde de ilk tercih sol kenar. Kadrodan ayrılan bir futbolcu olursa takviyeler devam edebilir. Özellikle de performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson, Barış Alper ve Yunus gibi isimler takımdan giderse yeni transfer planlamasının yapılabileceği gelen haberler arasında.

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