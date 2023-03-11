Okan Buruk: Rekor bana nasip oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"RAHAT BİR MAÇ OYNADIK"

"Oyunun ve takımın ritmin oturmaması, 34 gün sonra ilk maç nedeniyle olabilir. Maç boyunca girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golü atabilirdik. Hiç pozisyon vermedik. Rahat bir maç oldu. Son dakika kalemize bir kafa vuruşu vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik. Dries Mertens sakattı, Juan Mata da sakatlandı."

"HERKESİN PAYI VAR"

"Bir rekora imza attık, bunda herkesin payı var. Taraftarımızla muhteşem başarılara imza atıyoruz, bu galibiyetlerde onların da payı var."

"REKOR BANA NASİP OLDU"

"Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak, kupalar kazanmaktır. 14 galibiyet nasip oldu, önemli olan şampiyonluğa ulaşmamız. Sezon sonuna kadar bütün maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçtaki performansın üzerine çıkmaya çalışacağız. Bu Galatasaray'ın kırdığı bir rekor, altını çizmek lazım. Bana nasip oldu. Bu sene kenetlenme var, bu sahaya da yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz, bu puan farkını arttırmak istiyoruz. fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında özellikle ilk yarıda bunu iyi gördük. Fenerbahçe de bu yarışın içinde. Diğer takımlar biraz geride kaldı gibi. Ligde çok iyi takımlar var, herkes, her maçta zorlanabiliyor. Kendi oyunumuza odaklanırsak, daha çok rekorlar kırarız."

ZANIOLO İÇİN SÖZLERİ

"Nicolo Zaniolo'nun fiziksel olarak eksikleri var. Milli arada fizik gücünü artırmak için çalışacağız. Tabii milli takıma gider mi gitmez mi bilmem ama oraya tekrar çağrılmak için her şeyini ortaya koymak istiyor. Nicolo Zaniolo'ya büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor. Genç bir oyuncu, kazanmak istiyor. Milli takımına gitmek ve orada başarılı olmak istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük. Galatasaray taraftarıyla bütünleşti, Zaniolo için de mutluyum."