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Spor

Okan Buruk resmen açıkladı! Mauro Icardi İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk Mauro Icardi'nin geliş tarihini açıkladı. Başarılı teknik adam 'Mauro Icardi'yi pazartesi günü bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Okan Buruk resmen açıkladı! Mauro Icardi İstanbul'a geliyor
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Galatasaray golcüsüne kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

OKAN BURUK, MAURO ICARDI'NİN GELİŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün Galatasaray'ın "Mauro Icardi'yi pazartesi günü bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

KAP'A AÇIKLANACAK

Kulüp içerisinden alınan bilgiye göre Arjantinli yıldızla yapılan transfer görüşmesinin en geç hafta başında KAP'a bildirilmesi planlanıyor.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA

Son anda bir aksilik çıkmazsa, Galatasaray bugün transferi açıklayıp, pazartesi günü de golcü oyuncuyu İstanbul'a getirmenin hazırlıkları içerisinde.

FLORYA'DA ÇALIŞACAK

Icardi'nin Avusturya kampına dahil olmayacağı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışmalar yapacağı öğrenildi.

GEÇEN YIL NE YAPTI?

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.(Fanatik)

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