Okan Buruk sakatlıklardaki son durumu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lazio karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"GENEL OYUN ANLAYIŞIMIZ BU"

"Genel oyun anlayışımız önde baskı. Çok değiştirmiyoruz. Doğru baskılar yaptık, doğru toplar kazandık. Buradan pozisyonlar yakaladık. Genel oyun anlayışımız bu. Genel olarak maçın verilerine bakınca yüzde 57 topa sahip olan Galatasaray, daha çok şut atan Galatasaray."

"MAKSİMUM VERİMİ ALDIK"

"Bu maçları isteyerek aldık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Güzel bir maç oldu burada. Bence genel olarak bir hazırlık maçından alabileceğimiz maksimum verimi aldık."

"OYUN BERABER GİTTİ"

"Oyunlar beraber gitti. Bir fark görmedik maç içerisinde. Genel istatistikte üstün olan taraf bizdik. Aslında eksiklerimiz var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Genel olarak oyunculardan istediğimiz verimi aldık."

"HASTALIKLAR DA VAR"

"Sakatlıklar dışında hastalıklar da yaşıyoruz. Ama genel olarak bakınca, Rashica dönüyor, Hamza antrenmanlara başladı, Emre başladı. Bir sonraki maçta Nelsson'u kullanabileceğiz, Mertens'i daha uzun kullanacağız. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Önümüzde daha süre var. Türkiye Kupası ve lig maçına hazır olarak çıkacağız."

"ORTA SAHADA SIKINTI OLDU"

"İyi takımlarla hazırlık maçı yapmak istedik. Hem kendi gücümüzü görmek, hem de bazı oyuncuların tecrübesini arttırmak, sakatlıktan dönen oyuncuları tekrar adapte etmek için bu tür iyi maçlar bizim için önemli. Faydalı bir hazırlık maçı oldu. Oyun olarak iki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistik olarak daha iyiydik. Maçın geneline bakınca, eksiklerimiz vardı. Isınma sırasında Baran'ın ağrısı oldu. Berkan'ın hastalığı vardı. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Sabah da genç oyunculara antrenman yaptırdığımız için direkt olarak Efe ile başlayamadık."

"İNŞALLAH LİGE YETİŞİR"

"Milli Takım'dan oyuncular dönüyor. Torreira bugün, Seferovic yarın geliyor. Onlarla birlikte Dünya Kupası'ndan dönen oyuncularımız tamammlanıyor. Daha hazır olacağız. En hazır halde olacağız. Icardi, saha çalışmalarına yavaş yavaş başlayacak. Umarım Galatasaray taraftarının beklediği 11 lig maçına yetişir. Yoğun bir süreç geçireceğiz. İnşallah tam olarak hazır hale geliriz."