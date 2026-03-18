  • Okan Buruk: Sakin ve yürekli olmamız gerekiyor
Spor

Okan Buruk: Sakin ve yürekli olmamız gerekiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi konuştu. Başarılı taktisyen, 'Turu geçmek istiyorsak hücum anlamında iyi olmalıyız. Hem iyi hücum edeceğiz, hem iyi savunacağız. Sakin olmamız ve yürekli olmamız gerekiyor. ' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
Okan Buruk: Sakin ve yürekli olmamız gerekiyor
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Anfield Road'da 23.00'te başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, TRT 1'e açıklamalarda bulundu.

Maç ve kadro yorumu yapan Okan Buruk, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Grup aşamasında iki yenilgi almış, birini bize karşı almış bir takım. İç sahada oyun anlayışları çok iyi, çok daha iyi hücum eden bir takım. İlk 11'de Gakpo'yu bekliyordum. Wirtz'in de ofansif yönü yüksek ama oyun içinde çok daha gezen bir oyuncu. İlk maça yakın bir oyun bizi bekliyor. Dinamik ve oyunun iki yönünü oynayabilen Sallai gibi bir oyuncu tercih ettik. Sacha Boey ile birlikte savunma yapacak. Sadece maça başlayan 11, maçı bitirmeyecek. Kulübeden opsiyonlarımız yüksek." dedi.

"Turu geçmek istiyorsak hücum anlamında iyi olmalıyız. Hem iyi hücum edeceğiz, hem iyi savunacağız. Sakin olmamız ve yürekli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmeliyiz. Bunları yaparsak, Liverpool kadar şansımız olduğunu düşünüyorum."

