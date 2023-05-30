Okan Buruk: Şampiyon olacağız

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız. Maç maç geldik. Son bölüm, son haftalar... Hedefimiz şampiyonluğa emin adımlarla gelmekti. Son haftalara böyle girdik. Son 3 maçta performansımız, konsantrasyonumuz... Bunu sahaya net koyduk. Rakiplere az pozisyon veren, 3 maçtır gol yemeden kazanıyoruz. Zor bir deplasmandayız. iyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Ankaragücü çok formda. Hedefimiz kazanmak. Bu maçın özelinde hayallerimiz var. Hepimiz bugün burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz. Oyuncularıma bu yüzden büyük bir yük düşüyor. Onlara çok inanıyorum, güveniyorum. Aynı performans, aynı istek ve disiplinle şampiyonluğu kazanmayı istiyoruz." dedi.

"BU HAYAL BENİ BURAYA TAŞIDI"

Teknik direktör olarak da şampiyonluk kazanmak istediğini söyleyen Buruk, "Başta bu hayal beni buraya taşıdı. İnşallah maç sonunda bunu yaşarım. Zorlu bir maç olacak. Son haftaya kalmak istemiyoruz. Bugün burada kazanmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, Ankara'dayız. Bu da ayrı bir motivasyon. Ankara'da kazanacağımız bir kupa, Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurduğu şehirde kupa kazanmak önemli. Bu hayalle buraya geldik. İnşallah bu hedefe ulaşırız." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR TESADÜF"

Ayrıca, "Güzel bir tesadüf. İnşallah bu tesadüfün, iki anlamda da olmasını istiyorum. Tam 30 yıl önce bugün, burada Galatasaray formasıyla ilk şampiyonluğumu kazanmıştım. İnşallah Galatasaray teknik direktörü olarak da ilk şampiyonluğumu yaşarım. Bu benim için çok önemi. Biz bu yolda Galatasaray taraftarıyla beraber yürüdük. Bir sinerji oluşturduk. Havalimanından beri aynı atmosferi soluduk. Yağmurda bekleyen insanlar var. Bugün yağmur altında oynayacak futbolcular var. Oyuncularım, taraftarımızın fedakarlığına yakışır şekilde oynarlar. Hayal ediyoruz kutlamaları. Futbol bir bilinmezler oyunu ama bugüne kadar oynadığımız oyun, verdiğimiz mücadele taraftara yakışırdı. Yine bunu ortaya koyacağız. İyi hazırlandık. Psikolojik olarak hazırız. Taraftarı mutlu etmek için çok çaba harcadık. Hayal ettiğimiz şey kupayı kazanmak, bu sevinci yaşamak. Bizden haber bekleyen, şampiyonluğu bekleyen taraftarımıza bir şampiyonluk daha hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.