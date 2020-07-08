Okan Buruk: ''Şampiyonluğun ne demek olduğunu biliyorum''

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:33 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:33

Şampiyonluğa konsantre olduklarını ifade eden Okan Buruk, "Son haftalar ve çok zor maçlar, küme düşme hattındaki takımlar ile oynuyoruz. Denizlispor'u gördünüz, harika oynadı, mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle takımının oyunundan, isteğinden ve konsantrasyonundan memnunum. Şampiyonluğa inandık ve son ana kadar mücadelemiz olacak" dedi.

Demba Ba'ya yapılan %10 penaltıyı hakemin es geçtiğini vurgulayan Buruk, "Maçın ilk yarısında Demba Ba'ya yapılan %100 penaltı vardı ama verilmedi. Bu tartışmaya kapalı bir konu ama hakem, VAR'a gitme ihtiyacı bile duymadı. Hakemin verdiği kararlar tartışılır, iki takım da kazanmak istedi ve bu yönde mücadele etti" şeklinde konuştu.

"SAKİN OLMAK ZORUNDAYIZ"

Başakşehir'in sakin oynamak zorunda olduğunun altını çizen Buruk, "Son 3 maç ve hata yapmak istemiyoruz. Zaman zaman gol atma baskısı sıkıntı yaratıyor. Bizim normal oynamamız, telaş yapmadan, sakince oynamamız gerekiyor. Futbolcularımızla da bunları konuştuk. 3 maçımız da aynı sakinlikle oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadığını ve şampiyonluğun ne demek olduğunu bildiğini belirten Buruk, "Futbolculuk kariyerimde Galatasaray ile 7 tane şampiyonluk kazandım ve şampiyonluğun ne demek olduğunu biliyorum. Başakşehir şu anda şampiyonluğa inandı ve kulüp olarak herkes elinden gelenin en iyisi yapıyor. Sempatik bir takımız ve aldığımız sonuçlar bizi daha da sempatik yaptı. Ligin en az kart gören takımıyız ve bu da bizi centilmen bir takım yaptı" şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Maçın çok zor geçeceğini bekliyorduk. Rakibin son haftalarda aldığı sonuçlar, teknik adam değişikliği ve sıralamadaki yeri nedeniyle mücadele edeceklerini, kapanacaklarını biliyorduk." diye konuştu.

İlk yarıyı rakibe pozisyon vermeden tamamladıklarını söyleyen Buruk, şunları kaydetti:

"İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar oldu, rakibe pozisyon vermedik. Gole yakın olan takımdık. İkinci yarıda bir tane çok net pozisyon verdik. Devamında duran top golü ve penaltıyla istediğimiz sonucu getirdi. Biz daha iyi çıkışlar yapıp üçüncü golü de bulabilirdik. Ofansif oyuncular da oyuna aldık ama üçüncü golü yakalayamadık.

Çok iyi mücadele ettiler. İyi savunma yaptılar ama bu savunmayı aştık. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son 3 maçımız kaldı, oyuncular inanmış durumda. Şu anda Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonluk yarışında kaldı. Trabzon'un yarın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Önde olan takımız, 3 maçı da kazandığımız takdirde şampiyonluğa ulaşacağız. İki zor maç oynadık 3 gün arayla. Buradan 6 puanla ve gol yemeden geçmek önemli ve değerli. Oyuncularıma teşekkür ederim."

"VAR HAKEMİ ÇAĞIRSAYDI BELKİ HAKEM PENALTI VERECEKTİ"



İlk yarıda Demba Ba'nın penaltı tartışmalarına sebep olan pozisyonunu değerlendiren Buruk, şunları aktardı:

"Hakemler için de bu maçı yönetmek zor. Baskı altında geliyorlar buraya. İlk yarıda Demba Ba'nın pozisyonunu devre arasında seyrettim, net müdahale var. VAR hakemi çağırsaydı belki hakem penaltı verecekti. Yüzde 90 penaltı diye düşünüyorum. Hakem VAR ekranına geçseydi bu penaltıyı verebilirdi. İkinci yarıdaki penaltı çok netti. Mustafa Yumlu da elle oynadığını söyledi. Futbolcuların da hakemlerin de üzerinde baskı var. Seyircisiz maçlar daha da zor oluyor. Eskiden seyirci baskısı vardı, şimdi kulübe ve yöneticilerin baskısı var. Söyledikleri her şey hakemlerin kulağına gidiyor ve bazen bu seslerden etkilenebiliyorlar."