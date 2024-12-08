Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti." dedi.

"HERKES ÇOK MUTLU OLSUN"

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun." diye konuştu.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Galibiyete sevinmediklerini söyleyen Buruk, "Galibiyete sevinmedik. Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişiler hesap vermeli! Kusura bakmayın. Hepinize saygı duyuyorum ama soru almayacağım. Futbol adına konuşacak bir şey yok. Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti maç." şeklinde konuştu.