Okan Buruk: Şimdi ligi düşüneceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'u eledikleri mücadelenin dönüşünde İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'da yollarına devam etmelerinin Türk futbolu için taşıdığı anlama dikkat çekerken oyuncularına da övgüler yağdırdı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Avrupa'da Son 16 turuna kalmalarının öneminin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Son 16'ya kalmamız Türk futbolu için çok değerli. Bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın da güzel bir kuradan sonra rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ROTA SÜPER LİG"

Şimdi lige odaklanacaklarını belirten Buruk, oyuncularının büyük bir iş başardığını belirterek, "Şimdi ligi düşüneceğiz. Ondan sonra Avrupa serüvenimiz tekrar başlayacak ama bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Bunun mutluluğunu da yaşamamız gerekiyor! Önemli işler başardı oyuncularım." şeklinde konuştu.