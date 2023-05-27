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Spor

Okan Buruk: Size güveniyorum

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puan ile ayrılması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maç öncesi oyuncularına sürekli karşılaşmanın önemi hakkında uyarılarda bulunuyor.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Okan Buruk: Size güveniyorum
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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray tamamen Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacağı maça odaklandı. Sarı kırmızılılar kritik mücadeleye yoğun bir şekilde hazırlanırken takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan oyunculara flaş uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Ankaragücü maçı öncesinde rehavete kapılmayan Buruk, oyuncularla yaptığı toplantıda mücadelenin önemini hatırlattı. Sezon boyunca büyük bir emek verdiklerini kaydeden Buruk, "Artık son bir 90 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. Ankaragücü karşısında ciddiyeti elden bırakmadan mücadele edeceğiz. Bütün emeklerimizin karşılığın almak için elimizden geleni yapacağız. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"CEVABI YİNE SAHADA VERECEĞİZ"

Ankaragücü engelini aşarak ipi göğüslemek istediğini dile getiren Buruk, 4 Haziran'da Fenerbahçe karşısına şampiyon olarak çıkmak istediğini ifade etti.

23. şampiyonluğu yaşatmaya çok yakın olan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakkımızda çeşitli algılar oluşturuldu. Cevabımızı sahada verdik, yine aynısını yapacağız. Kazanarak bu işe noktayı koyalım" diyerek sözlerini bitirdi.

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