Okan Buruk: Son iki yıldır Ianis Hagi'yi sürekli takip ediyorum

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Rangers forması giyen Ianis Hagi'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. Buruk, oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giyeceğine inandığını söyledi.

İskoç basınından The Herald'ın haberine göre; Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hagi hakkındaki ilgisini ve hayranlığını açıkça dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Daha önceki bir transfer döneminde onunla ilgilenmiştik. Çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki geçmişte sakatlık yaşadı. Ama şimdi durumu iyi. Onu Galatasaray'dayken çocukken hatırlıyorum. Her yerdeydi. Antrenmanları oturup izliyordu. Son iki yıldır Ianis'i sürekli takip ediyorum. Şu anda formda. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da oynar" diye konuştu.

Bu sezon 19 resmi maçta sahne alan Rumen futbolcu, 4 gol ve 5 asist katkısı yaptı.