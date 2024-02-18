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Spor

Okan Buruk, Sparta Praglı sağ beke hayran kaldı! Yönetim transfer için düğmeye bastı

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk Sparta Prag ile oynanan maçta rakibinin sağ beki Angelo Preciado'ya hayran kaldı. Deneyimli teknik adam takımın sağ bek problemini çözmek için oyuncunun ismi yönetime bildirdi. Galatasaray yönetimi ise yaz transfer dönemi için Angelo Preciado'yu listeye ekledi. İşte detaylar...

18 Şubat 2024 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Okan Buruk, Sparta Praglı sağ beke hayran kaldı! Yönetim transfer için düğmeye bastı
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Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Galatasaray'ın gelecek sezon için ilk hamlesi sağ bek bölgesi olacak.

Galatasaray, kış transfer sezonunun sonlarına doğru Fildişili yıldız Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Ancak yıldız oyuncu, Afrika Kupası'ndan sakat döndü. Fildişili tecrübeli sağ bek oyuncusu 1 ay sahalardan uzak kalacak. Galatasaray sakatlık sicili kabarık olan yıldız oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırabilir.

O bölge için şimdiden arayışlara başlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk'un Sparta Prag ile oynanan maçta sağ bek Angelo Preciado'ya hayran kaldığı öğrenildi.

2 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Galatasaray'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve sağ kanadı etkili kullanan Preciado için Buruk'un yönetime olumlu cümleler sarf ettiği belirtildi..

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin 25 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı transfer listesine eklediği ve sezon sonu Sparta Prag'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Sezon başında Belçika ekibi Genk'ten Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Preciado, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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