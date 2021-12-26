Okan Buruk sürprizi! Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

26 Aralık 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:23

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasını TRT Spor'da değerlendirdi. Fenerbahçe için Okan Buruk isminin geçtiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'yi kaldırabilecek bir isim değil. Okan Buruk, bir gün Galatasaray'da olacaktır. Belki Beşiktaş da olabilir." şeklinde konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİR"

"Duyguların karmakarışık olduğu bir maçtı. Fenerbahçe'de futbol oyanamak kolay değildir. Üzüntü sert olur, mutluluk da kimsenin yaşamadığı şekilde olur. Ali Koç'un ilk senesi ve bu sene çok erken koptu. Mutluluk enerjisi gitti Fenerbahçe'de. Maç 93 dakika oynandı, ligimizdeki nadir maçlardan biridir bu konuda. İlk yarıda taktik disiplin olarak mahalle maçı gibiydi. İkinci yarı da iki hoca da daha kompakt oynadı."

"MERT HAKAN'I BEĞENDİM"

"Fenerbahçe'yi de havlu atmış gibi gördüm. Fenerbahçe'de iyi oyuncu olsan da 4-5. senen olunca yüzün eskidiği için ilk tepki çeken isimlerden biri oluyorsun. Ben en çok bugün Mert Hakan'ı beğendim. Islıklandığı anlarda dikkat ettim sorumluluk almadı, normalde savunmanın önüne gelir sorumluluk alır. Genel anlamda çok sorumluluk bir oyuncu. Bugün en çok koşan, en çok topa temas eden odur. Bir oyuncuya protesto olabilir ama ben bugün ilk defa haksız prostesto gördüm. Mert Hakan için. Geçen haftaya da baksalar en çok koşan futbolcudur."

"PEREİRA BİR 3'LÜ TUTTURDU GİTTİ..."

Fenerbahçe'de Pelkas'ı da beğendim oyuna girdikten sonra. Geçen hafta da arzusu vardı. Pelkas gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'de sakatlık dışında 4 maçta ilk 11'de başlaması skandaldır. Pereira bir 3'lü tutturdu gitti... Müthiş 4 tane stoperi vardı. İyi orta saha oyuncuları vardı. Küskün oyuncular, Mesut'un saçma sapan yerlerde olması, İrfan'ın küskünlüğü.

"ALİ KOÇ EN BÜYÜK HATAYI AYKUT KOCAMAN DÖNEMİNDE YAPTI"

"Bence Fenerbahçe'de Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman döneminde yaptı. Oturmuş bir kadrosu vardı, devam edebilirdi ama neden devam etmedin diyemeyiz. Başarısız olursa gönderebilirdiniz. Ersun Yanal, doğru bir tercihti o zaman. Erol Bulut için erken dönemdi Fenerbahçe. Pereira, bir tercihtir olabilir ama ısrarı gördüğünüz zaman... Fenerbahçe'nin bana göre çok iyi 5-6 tane oyuncusu var. Bunların yanını iyi bir şekilde donatamadığınız zaman..."

LÖW VE OKAN BURUK...

"Şimdi Löw deniyor. Löw, Pereira'nın parasına çalışır mı? Pereira'nın ne kadar aldığını bilmiyorum ama Löw en az 4-5 ister. Okan Buruk ismi geçiyor ama falan ben isim de çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'yi kaldırabilecek bir isim değil. Okan Buruk için bir gün Galatasaray'da olacaktır. Belki Beşiktaş'ta olabilir."