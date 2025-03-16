6 resmi maçta sadece 1 galibiyet, Avrupa'ya havlu atma, ligde Fenerbahçe'yle farkın azalması, kupada sarı kartlarla turu geçme derken Galatasaray tam büyük bir krizin eşiğine gelmişti. Ancak üst üste gelen 2 galibiyet sarı kırmızılıların havasını bir anda değiştirdi.

FARK 10'A ÇIKTI

Okan Buruk'un takımını eski ayarlarına döndürmesi her şeyi yoluna soktu. Antalyaspor'u rahat bir oyun ve farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray, 2 maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe'ye 10 puan fark attı.

GUARDİOLA'YI BİLE SOLLADI

Aslan'ın hocası tarih yazmaya devam ediyor. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçtikten sonra neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk, Avrupa'daki meslektaşlarına da büyük fark atmış durumda.

51 yaşındaki çalıştırıcı son Antalyaspor zaferiyle birlikte Sarı-Kırmızılı ekibin başındaki 83. galibiyetine imza attı. Aynı dönemde Avrupa'nın 5 büyük liginde Buruk'un yakaladığı galibiyet sayısına yaklaşabilen bile olmadı. Okan hocanın en yakın takipçileri 70'er galibiyeti bulunan Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter) ve Carlo Ancelotti (Real Madrid).