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Spor

Okan Buruk tarihe geçti! Galibiyet rekoru kırdı

Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor engelini rahat geçti. 5-1 biten karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, tarihe geçti.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 23:19 - Güncelleme:
Okan Buruk tarihe geçti! Galibiyet rekoru kırdı
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Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor engelini rahat geçti. 5-1 biten karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, tarihe geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde 300. Süper Lig maçına çıktı. 51 yaşındaki teknik direktör, 300 maçta 160 galibiyet elde etti.

Opta verilerine göre Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 300'üncü maçını tamamladığında en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan daha fazla galibiyet alan iki teknik direktör var. Fatih Terim, 300 maçta 180 galibiyet ile ilk, Mustafa Denizli 175 galibiyet ile ikinci sırada.

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