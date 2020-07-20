Okan Buruk tarihe geçti! Okan Buruk kimdir?

20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:46

Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Bitime bir hafta kala Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 6. takım olarak tarihe geçti. Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçti. Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırmış oldu. Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile 4'ü üst üste olmak üzere toplam 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak da Medipol Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa taşıdı. Peki Okan Buruk kimdir? İşte Okan Buruk2un futbol geçmişi...

Medipol Başakşehir'in 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşması, '7' rakamının teknik direktör Okan Buruk'a ne kadar uğurlu geldiğini ve hayatında ne denli önemli yer tuttuğunu gösterdi.19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelen Buruk, 47 yaşında teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.Başta Galatasaray olmak üzere profesyonel futbol kariyerinde oynadığı takımlarda ağırlıklı olarak 7 numarayı giydi.Profesyonel kariyerindeki ilk resmi galibiyetini 17 Mayıs 1992'de Galatasaray'ın Bakırköyspor'u 5-3 yendiği maçta elde ederken 2 gol attı.Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde 7 kez Türkiye Kupası kazandı (Galatasaray 5, Beşiktaş 1, Akhisarspor 1).27 yaşında iken (6 Temmuz 2001) İtalya'nın Inter takımına transfer oldu.Süper Lig'de forma giydiği 279 maçta 35 gol atarken, 47 asist yaptı.

Okan Buruk 19 Ekim 1973'de doğmuştur Türk orta saha oyuncusu. 2006/2007 sezonu itibariyle Galatasaray Spor Kulübü’nde forma giymektedir. İlk olarak Büyükçekmece’de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı’nda oynadı. Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım’ın kaptanıydı. Trabzonspor’la oyanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı. Ancak umudunu kaybetmeyerek çok çalıştı ve kısa sürede iyileşerek futbola geri döndü Okan Buruk kimdir?İşte kariyeri ve hayatı...

Okan Buruk 2001 yılında İtalya'nın Inter Milan Kulübü'ne transfer olurken, sezon bitiminden 3 Ay önce Inter' le anlaşma imzaladığını kulübünden gizlemiş ve maçlara konsantre olamadığından kritik Ankaragücü maçında 25 dakikada 2 sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştır. Türkiye Milli Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda forma giydi. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı. 2004/2005 sezonu başında Beşiktaş'a 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibari ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.

3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlenmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor

Okan Buruk yönetiminde 2017-18 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Akhisar Belediyespor'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Okan Buruk takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor

19 Eylül 2018 tarihinde İbrahim Üzülmez'in ardından Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirildi.[14]

İstanbul Başakşehir

19 Temmuz 2020 tarihinde Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul Başakşehir takımıyla teknik direktör olarak ilk Süper Lig kupasını ve kariyerinde ikinci kupasını kazandı.