Okan Buruk, futbolculardan Arda Turan ile karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakipleriyle yaptıkları ilk maçtan önceki duygularının aynısına sahip olduğunu belirten Buruk, "Rakibimize karşı kaybettiğimiz 1-0'lık maç, rakibimize bir avantaj verdik. İkinci 90 dakika oynanacak. Birinci devreyi bitirdik, ikinci devreyi oynayacağız, oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapıp, burada rakibimizin yakaladığı avantajı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız. Tekrar altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik, oyuncularıma, takımımıza çok güveniyorum. İkinci maçta da sahada kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle önemli eksikleri bulunduğunu hatırlatan Okan Buruk, "Tabii ki özellikle orta sahada eksiklerimiz var. Bunları yeni arkadaşlarımızla kapatacağız. İlk maça baktığımızda özellikle hakem yönetiminin tamamıyla aleyhimizde olduğunu gördük. Gösterilen sarı kartlar ve kırmızı kart ortada. Maç sonrası hakemin hem bana hem Chedjou'ya raporunu devam ettirmesi, net bir şey söylemesek de çok iyi niyetli bir hakem olmadığını düşünüyorum. Bu maçta çok daha kaliteli, bu lige yakışan bir hakem olacak. Bu da maçın daha adil geçmesine yol açacak." şeklinde konuştu.

Takımın oyun anlayışında geçen yılkinden çok fazla değişiklik olmadığının altını çizen Buruk, şunları kaydetti:

"Takımımızın oyun anlamında düşündüklerimizi sahaya yansıtmak adına yaklaşık 5 haftalık bir çalışma dönemi oldu. Bu dönemden sonra ilk oynadığımız resmi maç Olympiakos'tu. Belli zamanlarda iyi şeyler yaptık ama belli zamanlarda da istediğimiz gibi olmadı. Bu, bir süreç, hiçbir şey kolay olmuyor. Bu maça baktığımızda belki rakibimizin kaçırdığı başka pozisyonu çok net hatırlamıyoruz. Bizim de penaltı ve kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Oyun anlamında rakibe karşı tüm verilerde üstün olduk, sadece sonuçlandıramadık. Takımımız, bu sonuçlandıramamayı geçen senenin belirli bölümlerinde de yaşamıştı, inşallah bu süreci en kısa zamanda daha çok gol atan bir takım olarak bitirmek istiyoruz. Bunun için de ilk maç yarın."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, Olympiakos'un güçlü ve zayıf yanlarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"İki Plzen maçını canlı seyrettim, üçüncü maçta bize karşı oynadılar. Bu üç maçı seyrettiğinizde rakibe karşı çok büyük üstünlük kurabilen bir takım değil, oyun içinde daha kopuk kopuk. Özellikle bireysel oyuncularıyla ve güçlü orta sahası ile iyi savunma yaparak bu maçlarda gol yemediler. Belki çok fazla pozisyona girmediler, Plzen maçında üç tane duran toptan atılan gol vardı ama kazanmayı bilen, kazanma alışkanlığı olan bir takım. Özellikle öndeki bireysel oyuncuları çok iyi, iki de iyi orta saha oyuncuları var, bekler de hücuma destek veren bekler. Belki burada kimseyi eze eze yenmiyor ama kazanmasını da bilen, kendi standartlarını bilen, o standartları üzerinden oynamaya çalışan bir takım."

- Arda Turan: "Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir"

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Arda Turan, turu geçeceklerine inandıklarının altını çizdi.

İstanbul'da oynanan ilk maçın da skor dışında kendileri için çok olumsuz geçmediğini aktaran Arda, şöyle konuştu:

"İlk maçta skorun tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Berabere bitirebilirdik, biraz da futbol şansımız olsa kazanabilirdik de. İki takımın da ilk maçta turun bitmeyeceğini bildiğini düşünüyorum. Bizim için şöyle bir avantaj olabilir. Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir. Saha içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm gücümüzle turu geçmek için çalışacağız. Bunu yapabilecek güç ve kalitedeyiz. Yarın hem futbolumuz hem de bizim adımıza güzel bir gün olmasını diliyorum."

"Olympiakos taraftarına çok fazla saygı duyuyorum." diyen Arda, "Çok güzel bir futbol atmosferi var. Biz buna kendi ülkemizden alışığız, büyük takımlarla oynadığımız maçlardan dolayı. Yarın da bunu futbol adına güzel bir atmosfer olduğu için kendi adımıza çevirmeye çalışacağız. Olympiakos stadına, buradaki atmosfere saygı duyuyorum. Hatta bir Spanoulis hayranı olarak basketbol maçlarının da iyi bir izleyicisiyim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, "Yarınki maçta forma giymeye hazır mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hocama bana yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Sakatlığım ciddi bir sakatlıktı, tendon yırtığıydı. Kontrollü gidilmesi gereken bir durumdu. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Artık teknoloji çok gelişti, veriler her şeyi ortaya koyuyor ama tabii buna karar verecek hocamdır. Ne kadar sahada kalacağımı o bilebilir. Önemli olan oynayıp oynamamaktan çok artık takımın içinde olabilmem ve ağrısız, sağlıklı hareket edebilmem diye düşünüyorum. Ben de oynamayı çok istiyorum. Skorları değiştirmek istiyorum ama Başakşehir'in çok önemli kozları var, hepimiz bunu yapabilecek seviyedeyiz. Robinho, Visca, Elia olsun yeni transferimiz Enzo olsun, Demba Ba olsun bir çırpıda beş altı etkili oyuncu sayabiliyorum. Turu geçebilecek kaliteli ayaklara sahibiz, atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ben de buna katkı sağlayabilirsem çok mutlu olurum. Önümüzdeki günlerden itibaren sağlıklı bir Arda olarak sahada olmak istiyorum ve bunu yapabileceğime inanıyorum."

Arda, Olympiakos ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise "Üç maçta da Olympiakos'un gol yememesi saygı duyulacak bir defans kurguları olduğunu gösteriyor. Zaman zaman kopuk kopuk oynadıklarına katılıyorum. Kazanılamayacak bir maç değil ama Olympiakos'un etkili, Avrupa'da kendinden söz ettirebilecek, Yunanistan ligini kazanabilecek güçte olduğunu düşünüyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama turu geçmek ve kazanmak için buradayız, yarın bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.