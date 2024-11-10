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Spor

Okan Buruk: Tottenham maçındaki isteği göstermek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2024 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Okan Buruk: Tottenham maçındaki isteği göstermek istiyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Kasım'ı anarak sözlerine başlayan Buruk, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı. Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bu tişörtleri giyerek Ata'mızı anmak istedik bugün." dedi.

"MAURO ICARDI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Mauro Icardi'nin sakatlığına değinen Okan Buruk, "Mauro'nun sakatlığı bizi çok üzdü, Avrupa futbolunda çok fazla çapraz bağ sakatlığı oldu. Mauro'nun da çapraz bağları koptu, büyük bir ihtimalle bu sezonu kapattı. Kaptanlığı, liderliği çok önemli olan bir oyuncumuzu kaybettik. Maçlardan önce çocukların seremonide onunda yanına toplanmasına alışmıştık. Benim açımdan da tam 3-4-1-2 sistemini oturttuğumuz maçın ardından Mauro'nun sakatlanması... Osimhen-Icardi aynı anda olmaz denmişti ama ikisi de çok iyi oynamıştı Tottenham maçında. Diğer oyuncularımızı kullanacağız. Batshuayi'yi, Yunus'u, Mertens'i, Sallai'yi kullanacağız. Tottenham maçının devamı olarak görüyorum bu maçı. Aynı konsantrasyonla sahada olursak kazanabiliriz. Samsunspor ligin flaş takımı, bizi çok zor bir maç bekliyor. Aramızda 3 puan var, artırmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"TOTTENHAM MAÇINDAKİ GİBİ..."

Tottenham maçındaki oyunun devam etmesini istediğini söyleyen Buruk, "Tottenham maçındaki aynı tempoyu ve isteği göstermek istiyoruz. Bu sahaya çıktıktan sonra mental olarak bir düşüş beklemiyorum oyuncularımda. Onların da ne oynayacağı belli, aşağı yukarı her maçta aynı düzenle oynadılar. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda kazanmaya yakın olacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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