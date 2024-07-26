Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken Okan Buruk, antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar...

"ŞAMPİYON KADROYA SAHİBİZ"

"Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, takıma sahibiz. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik."

"TRANSFER DENGELERİMİZİ BOZUYOR"

"Fiziksel olarak hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak zaten güçlüyüz. Fiziksel olarak her geçen gün üzerine koyuyoruz. Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimize düşen bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım. Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor."

"TRANSFER DÖNEMİNDEN ÇIKMALIYIZ"

"Transfer döneminden çıkmalıyız, haftaya zaten ilk resmi maç var. Transfer dönemi zaten oluyor, üzerindeyiz, görüşüyoruz, zaten hazırlığımız var. Sağ bekte hazırlığımız vardı. Görüştüğümüz isimler vardı. Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Biz kendi içimizde sadece işimize odaklandık. İnşallah yeni sezon da en heyecanlı şekilde başlayacak bizim için."

DOUE, JELERT

"Doue ve kulübüne teklif verirken, Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ayrı götürdüğümüz operasyon vardı. Onlardan biri oldu. Jelert, ilk antrenmanına çıktı. Tanıdığımız, takip ettiğimiz, genç bir oyuncu. Genç olmasına rağmen çok fazla maç oynadı. Maç sayısı da yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yaş olarak da uzun vadede de Galatasaray'a önemli şeyler kazandırabilecek bir oyuncu."

"ORTA SAHA İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

"Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor.

"ICARDI, FİZİKSEL OLARAK İYİ GELDİ"

"Mauro Icardi fiziksel olarak iyi geldi. İki kampta antrenman dozunda çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş gitti. Fiziksel ve performans olarak onu daha ileriye götürdük. Son maçta oynadı, yarın Parma maçında tekrar oynayacak. Bütün antrenmanları tam yaptı, istekliydi. İyi bir şekilde hazırlandı. Daha güçlü. Geçen seneki sakatlıkları bir kenara bırakarak daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bize yine o katkıyı verecek."

"BİZDE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

"Mauro Icardi dışarıdaki insanlara olan sevgisi, yaklaşımı, hem yıldız hem star. O enerjisi var ama bir yandan da herkese yardımcı olan bir insan. İnsan sevgisini de içerisinde taşıyor. Bunu da gösteriyor. Her antrenmanı yüzde yüz yapmaya çalışıyor. Bizde olduğu için mutluyuz."

"HAZIR HALDELER"

"Wilfired Zaha ve Hakim Ziyech fiziksel olarak daha iyi olduklarında takımın oynadığı oyuna da katkı yapıyorlar. Özel oyuncular fiziksel olarak da iyi olduklarında, takımın gücünü arttırıyorlar. Bu oyunda çok daha değerli oluyorlar. Hazır haldeler. İnşallah sezona böyle başlayacaklar."

"GENÇ OYUNCULAR, G.SARAY'IN GELECEĞİ"

"Genç oyuncular, Galatasaray'ın geleceği. Metehan iyi performans sergiledi. Bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Daha önce de göstermişti. İki sene önce de hazırlık maçlarında bizde oynamıştı. Buraya hazır bir şekilde geldi, oynayarak geldi. Yusuf Demir, çok farklı ve hazır geldi. Tatili boş geçirmemiş. Çok hazır geldi fiziksel olarak. Bütün genç oyuncuların önündeydi. Berkan en hazır geldi, Yusuf da ona yakın bir şekilde geldi. Önemli bir genç sayısına sahibiz. Hepsine güveniyoruz. Onlar Galatasaray'ın geleceğiz. Belki bir, belki iki sene sonra formayı alacaklar."

SÜPER KUPA, BEŞİKTAŞ

"Hepimiz yeni sezon için sabırsızız. Van Bronckhorst gerçekten önemli bir teknik adam. Ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Özlediğimiz, merak ettiğimiz değerlerden biri. Beşiktaş gibi çok önemli bir kulübe karşı oynayacağız. Bu Süper Kupa'yı da hak eden alacaktır. Hazır halde çıkmak istiyoruz. En güçlü şekilde çıkmak istiyoruz. Yeni bir hoca, onun ne yapabileceğini analiz edeceğiz ve ona göre hazırlanacağız. Onun yanında da kupayla başlamak önemli bir motivasyon. Bunu da yakalamak isteriz."

"DAHA GÜZEL BİR STATTA OYNAMAK İSTERDİM"

"Olimpiyat'ta maç oynanması zor, bunu daha önce de söyledim. O yüzden burada çok güzel bir oyun beklemiyorum. O statta oynanan maçta çok güzel bir oyun beklemiyorum ama oyuncularımızı da motive etmemiz gerekiyor. Belki tribünler atmosferi değiştirebilir. Daha güzel bir stadyumda oynamak isterdim."

"GIOVANNI, MOURINHO ÖNEMLİ İSİMLER"

"Beşiktaş, Van Bronckhorst'u getirdi. Önemli bir isim. Mourinho gibi önemli bir isim geldi. Önemli isimlere karşı mücadele etmek, teknik adamları sevindirir. Jorge Jesus gibi winner bir karakter vardı. Ona karşı yaşadığımız şampiyonluk, Şenol Güneş o sezonun devamında geldi. Bu tür önemli teknik adamlar, önemli yarış olacak. Bence en önemlisi Türk futbolunun daha yukarıya gitmesi. Sezon başlamadan, "O öyle dedi, bu böyle dedi". Kaosu başlatmak isteyen insanlar var. Bu tuzağa düşmemeliyiz. İki senedir en büyük avantajımız işimize odaklanmamızdı. Yine aynı şeyleri yaşayacağız belki. Biz yine sakin kalıp, işimize odaklanıp, başarı için ne yapabilirize bakacağız."

"BARIŞ İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Barış Alper Yılmaz ile tabii ki devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için çok önemli. Fiziksel olarak avantajları var. Mental olarak daha güçlü, öz güven olarak daha güçlü. Bu sene burada olması çok önemli. Ama geçirdiği Avrupa Şampiyonası, bence bütün ligler için, kanat oyuncusu arayan herkesin aklına girmiştir."

"BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİLER"

"Takımda çok önemli oyuncular var. Kerem gibi, Yunus gibi oyunculara sahibiz. Yunus geçen sene İngiltere macerasına gitti. Kerem'in gelecekle ilgili bir hayali var. Kaan oynadı, geldi. Abdülkadir ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bizi çok sevindirdiler. Galatasaray'ın çok iyi yerli oyuncuları olduğunu gösterdiler."

"İLERİDE YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTERİM"

"İleride yurt dışında çalışmak isterim ama doğru zamanda. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Zor olanları yaptık, kolay olanı yapamadık desem daha doğru olacak. Gruptaki son maça geldik. Kopenhag maçında gruptan çıkma şansımız vardı. Zor olanı başardık ama kağıt üstünde daha kolay olanı başaramadık. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde kendi sahamızda kazandık. İki maçta 10 kişi kaldık, orayı geçip daha yukarı gidebilirdik. Her sene bir tecrübe. Bu sene daha farklı. Bu sene play-off'tan başlayacağız. Camia olarak Avrupa'da tekrar güçlü bir şekilde oynayabilmeyi, bizim stadımıza gelen insanların bundan bahsetmesi çok önemli. Bence bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa'da yine kupa kazanmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

"YABANCI SINIRINA SEVİNDİM"

"12+2'den mutlu oldum. Her sene bir şey değişiyordu. Bir kural geldiyse, 5-10 sene devam etmesi gerekiyor. Devamlı bir şeyler değişiyor. Bir karar alınıyorsa, o kararda sabit bir şekilde kalmak gerekiyor. Türkiye'de ana sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. 5 yabancıya düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. Ana sorunlara eğilmemiz gerekiyor. 12+2 artı bizi rahalattı, tüm takımlar için öyle. İmza attığımız oyuncular var, yatırım yaptığımız oyuncular var. Burada kulüpler için sevindirici bir şey."

"KEREM VE YUSUF, TÜRK OĞLU TÜRK!"

"Kerem Demirbay'a verilmiş bir hak var, o devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor."

"25. ŞAMPİYONLUĞU, 5. YILDIZI İSTİYORUZ"

"Birinci motivasyonumuz 25. şampiyonluk. 5. yıldız hedefini koyduk. Şampiyonluktan sonra ilk bunu söyledim. Bu bizim için önemli bir hedef. Onun yanında Avrupa'da bu sene daha ileriye gitmemiz gerekiyor."