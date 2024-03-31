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  • Okan Buruk transfer için onay verdi! İşte Nelsson ve Sanchez'in alternatifi
Spor

Okan Buruk transfer için onay verdi! İşte Nelsson ve Sanchez'in alternatifi

Galatasaray sezon sonunda takımdan ayrılmalarına kesin gözü baktığı Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in alternatifini buldu. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un da transferi için onay verdiği Slavia Prag forması giyen Igoh Ogbu'nun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah31 Mart 2024 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Okan Buruk transfer için onay verdi! İşte Nelsson ve Sanchez'in alternatifi
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Galatasaray'da sezon sonu bir hayli hareketli geçecek gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar'da gelecek ve gidecek oyuncuların bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon ortaya koydukları futbolla Avrupa devlerinin hedefi olan Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.

Galatasaray Yönetimi, iki stoperini iyi teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom, iki yıldızının takımdan ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Çekya Ligi'nin köklü ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen Igoh Ogbu'yu transfer listesine ekledi.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın kısa bir süre içinde 24 yaşındaki stoperin menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Ogbu ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Norveç ekibi Lillestrom'dan Slavia Prag'a transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ogbu, bu sezon Çek ekibinde 32 maçta forma giyerken istikrarlı futboluyla dikkatleri çekti. 7 kez Nijerya U20 Milli Takım formasını giydi. Genç yıldız, bu sezon görev aldığı 2753 dakikada 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

50 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ogbu, Çekya ekibi Slavia Prag'da toplam 50 karşılaşmada boy gösterdi. Genç yetenek 50 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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