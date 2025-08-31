Okan Buruk: Transfer toplantısına katılacağım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, "Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." dedi.

"TRANSFER TOPLANTISINA KATILACAĞIM"

Transfer gündemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City'nin, Manchester United'ın bizim, PSG'nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim." ifadelerini kullandı.