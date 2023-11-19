Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedef olarak belirlediği Salih Özcan transferi adına planını da hazırlamış durumda. Sarı kırmızılılar, daha önce sonuç alınan formülü yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Lucas Torreira'nın yanına yapılacak transfer için ince eleyip sık dokuyan ve birçok adayla görüşen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Salih Özcan ismine ağırlık veriliyor. Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund formaları giyen 25 yaşındaki orta saha için, Almanya kökenli transferlerde başrol oynayan bir isme tam yetki verildi.

BU KEZ SALİH İÇİN DEVREDE

Galatasaray Sportif A.Ş. bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan, son olarak Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ı bizzat ikili ilişkilerini kullanarak Cim Bom'a getiren Fatih Demireli, bu kez de Salih Özcan için devrede.

BURUK İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Gurbetçi oyuncunun hem teknik kapasitesi hem mücadelesi hem de yerli oluşuyla Okan Buruk'u birçok farklı pozisyonda rahatlatacağı düşünülüyor. Bu transfer gerçekleşirse, Abdülkerim, Salih ve Kerem'in yeri bir anlamda garanti olacak ve başarılı çalıştırıcı yerli mecburiyetinden kaynaklı ligde ayrı Avrupa'da ayrı kurgu yapmak zorunda kalmayacak.

YAZ BAŞINDA GELİYORDU

Yönetimin hedefi, maksimum 5 milyon Euro bonservis bandında bu operasyonu gerçekleştirmek. Galatasaray'ın transferdeki ilgisine çok sıcak yaklaşan Salih'in, yaz döneminin başında da Cim Bom'un kapısından döndüğü öğrenildi.

SÜREÇ POZİTİF İLERLİYOR

Fatih Demireli'nin, hem Milli futbolcuyla hem de Dortmund'la temas kurduğu ve sürecin pozitif şekilde ilerlediği belirlendi. Öte yandan ezeli rakip Fenerbahçe'nin de Salih'e olan ilgisi devam ediyor.