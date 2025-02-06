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Spor

Okan Buruk transferi açıkladı! Yeni stoperi duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kupada galip geldikleri Boluspor maçı sonrası transfer açıklamasında bulundu. Başarılı çalıştırıcı, takımının yeni stoperini de açıkladı. Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Okan Buruk transferi açıkladı! Yeni stoperi duyurdu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 4-1 kazanılan Boluspor maçının ardından açıklama yaptı. Buruk, sarı kırmızılıların yeni transferini de duyurdu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

TRANSFERİ DUYURDU

Okan Buruk, "Avrupa listesine isim yazmak benim için zor olacak. Carlos Cuesta da, takımıyla çalışarak hazır bir şekilde buraya geldi" dedi.

UEFA LİSTESİ NASIL OLACAK?

Başarılı çalıştırıcı, bu gece teslim edilmesi gereken UEFA listesiyle ilgili, "Ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. 3 oyuncu sokabiliyoruz listeye, bu zor bir şey. Büyük sakatlık yaşayan kulüplere fazladan hak verebilirlerdi. Transfer olacak oyuncuların birçoğuna Avrupa listesinin net olmadığını söyledik." sözlerini sarf etti.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Takımdaki eksikliklere de değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Özellikle genç oyuncularımızla yeni transferlerimizin performanslarını gördük ve iyi cevaplar aldık. Akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu. Barış Alper'i biraz koruduk. Hafta sonu cezalı olduğu için oynamayacak. Alkmaar maçına hazır olacağını düşünüyoruz. Yunus'un ağrıları var, gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs antrenmanlara başlamadı. Kerem Demirbay yarından itibaren antrenmana başlayacak. Sallai'nin kasığındaki sakatlığı çok büyük değil, yarın kontrol edeceğiz. Osimhen'i de dinlendirdik, o yüzden buraya gelmedi." ifadelerini kullandı.

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