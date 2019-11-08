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Okan Buruk: 'Türk futboluna armağan ediyorum'

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında deplasmanda Wolfsberg'i 3-0 yenerek liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.
 
Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Maçtan önce de benzer şeyleri söyledik. Gruptaki iddiamızın devam etmesi için, liderliğimiz için, Türk futbolu için kazanmamız gerektiğini ifade ettik. Maç öncesinde başkanımız da aynı şeyleri konuştu. Çok değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti Türk futboluna armağan ediyorum." dedi.
 
"İki tane çok önemli maçımız var." diyen Buruk, "Bu grupta her takım her takımı yenebilir. Şu anda bizi mutlu eden grupta lider olmak. Bunu da garanti altına almak için Roma maçını kazanmalıyız. Burada bizleri destekleyen Türk vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Roma mücadelesinde da tüm taraftarımızı maçımıza bekliyoruz. Hem Roma hem de Mönchengladbach çok iyi takım. 3 tane iyi takımla aynı gruptayız biz de güçlü olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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