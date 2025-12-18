İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7254
  • EURO
    50,1759
  • ALTIN
    5954
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz
Spor

Okan Buruk: Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Okan Buruk: Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz
ABONE OL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"BU ANLAMDA DEĞERLİ"

Türkiye Kupa'nın çok önemli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Kupayı çok önemsiyoruz. Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum, kupayla ilgili önemli destek veriyor, birçok oyuncu buradan çıkıyor, birçok kulüp burada yer alıyor. Biz bugün birkaç tane genç oyuncumuzu başlatacağız. Bu anlamda kupa değerli oyuncu gelişimi için. Kazanınca da prestij adına önemli. Birçok takım Avrupa'ya gidiş yolu. Format yine değişti kupada. Kazanarak başlamak istiyoruz." dedi.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 3 DEĞİŞİKLİK"

Son olarak Buruk, "Rakibimizin kadrosu da, kadro genişliği de iyi. İlk 11'lerini gördük, ofansif anlamda güçlüler. Biz de planlama yaptık maçla ilgili. 45'te düşündüğümüz 3 değişiklik olabilir. Oyunculara dakikaları paylaştıracağız. 3 gün sonra da önemli bir maça çıkacağız. Oyun içi planlamaları da yaptık. Sakatlığın olmadığı, genç oyuncuların kendilerini gösterdiği, insanların zevkle seyrettiği maç olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.