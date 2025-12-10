Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.

Sarı kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları:

"İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu."

"Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız."

"Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz."

"Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü."

"Kaliteli işler yapabilsek, 1-1 olabilirdi. Savunma anlamında rakibimiz oynadığımız en kötü takımlardan biriydi."

"Son bölümde Monaco çok fazla yere yattı, hakem de buna izin verdi."

"Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik."

"Tüm şanssızlıklar aynı anda başımıza geldi. Sakatlık değil sadece, iki savunma oyuncumuz TFF'den ceza aldı."

"Kulübede bugün bir tane savunma oyuncusu yoktu. Bir savunma oyuncum sakatlansa, ne yapacağımı bilmiyordum. Zor bir dönem geçirdik. Bunu hesaplamak çok zor. Herkes 'Kadro daha geniş olabilir miydi? diyor. Performans alamadığımız oyuncular da oldu. Transfer için bütçeniz de olması lazım. Sadece TFF'ye değil, UEFA'ya da bir maaş bütçeniz var. Osimhen'i 75 Milyon €'ya transfer ettik, kendi maaşı da var. Önemli bir gider."

"Sane, İlkay, Singo gibi önemli oyuncular aldık. Bu senaryoyu Allah'tan başka kimse bilemez."

"Kasım'daki araya kadar böyle bir şey yaşamadık. Kasım'daki aradan sonra kulübeden oyuncu getirmem zor oldu. Sorumlu varsa benim... Kış transfer döneminde en doğru şekilde planı yapacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde devam edersek, hepsini planlayacağız."

UĞURCAN ÇAKIR'IN DURUMU

"Uğurcan Çakır bir sonraki maçı sakatlığından dolayı büyük ihtimalle kaçıracak. Üst bölgesinde, adalesinde bir zorlanma var. MR sonucunda belli olacak. Bu süreçte bir kaleci kalmıştı sakatlanmayan."

"Şimdi bir de Afrika Kupası var... Dört oyuncumuz oraya gidecek... Bizim için zor bir süreç."