Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç oldu

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda daha cesur oynadıklarını söyledi.

Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Oyuna iyi başladığımız bir maçtı. Maçın başı rakibe baskı yaptığımız, topun bizde kaldığı süreçti. 1-0 sonrası erken bir şekilde ikinci ve üçüncü golleri yedik. Oyunun karşılığına bakınca kalemize her gelen top gol oldu. Risk aldığımız dönemlerde savunma arkasına koşularla pozisyon verdik. Devre arasına girdiğimizde sürpriz bir sonuçtu. Kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Oyuncularıma ikinci yarıda daha karakterli, cesur ve beraber oynamalarını söyledim. Üzüldüğümüz bir sonuç oldu." diye konuştu.

Genç oyuncuların sahada olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Buruk, "Akademiden gelenlerin sahada olması maçın sonunda yüzümüzde gülümsemeye sebep oldu. Kerem'in penaltıda topu Baran'a vermesi bizim için sevindirici. Hepimizi gülümseten bir olaydı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak istiyoruz. Burada hatalarımızı, yanlışlarımızı, oyuncularımızı görüyoruz. Akademiden gelenlerin birçoğu son haftalarda bizimle çalışmıştı. Bu oyuncuların içinde çalışmaya devam edecek olanlar var. Onların performansını bir kar olarak cebimize koyduk." ifadelerini kullandı.



"UMARIM YUNUS'LA İLGİLİ ÜZÜCÜ BİR HABER ALMAYIZ"



İkinci yarıda oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak çıkan Yunus Akgün'ün durumuyla ilgili de bilgi veren Buruk, "Yunus, MR'a gidecek. Dizinde ufak bir ağrı hissetti. Çok net, ciddi bir ağrısı yok ama bir şey hissettiğini söyledi. MR'dan sonra net bir şekilde belli olur. Umarım önemli bir şey yoktur. Bu döneme şanssız başladık, üst üste gelen sakatlıklar bizi üzdü. Umarım Yunus'la ilgili üzücü bir haber almayız." şeklinde konuştu.



Baran Aksaka'nın performansı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Oynadığı paslar, oyun yönünü çevirmesi çok etkiliydi. Baran hepimizin beklentisi olan bir oyuncu. İkinci 45 dakikada sahada yer aldı. Maçı seyreden biri Baran'ı belki de İspanyol oyuncu olarak görebilir. Topa dokunuşları, oyunu yönetmesi... Tek oynadığında bu işi çok iyi yapıyor. İkinci yarı topa sahip olmamızda, pas trafiğinde çok iyi işler yaptı. Beklentimiz çok yüksek. Baran umarım bu takım içinde de ligde de süre alacak seviyeye gelecektir. Bugünkü oyun bize bunu net şekilde gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.



"TARAFTARLARIMIZIN BÜTÜN OYUNCULARIMIZA DESTEK OLMASINI İSTİYORUM"



Kaleci Okan Kocuk'a yapılan protestoların üzücü olduğunu kaydeden sarı-kırmızılı teknik adam, "Çok erken bir dakikada protesto edilmesi üzücü. Ona ihtiyacımız var ve çok güveniyoruz. Beklentimiz yüksek. Uzun zaman sonra oynamak kaleciler için zordur. Her kalecinin başına gelen şeyler bunlar. Ben saha içinde destek oldum, taraftarlardan da Okan'a destek olmalarını rica ettim. İkinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu, aynı ciddiyet ve istekle çok iyi kurtarışlar yaptı, oyunu doğru oynadı. Orada bir meydan okuma gösterdi. İnsan olarak çok kaliteli biri. Kaleci olarak da iyi işler yapacağını düşündüğümüz bir kaleci. Okan'a güveniyoruz. Taraftarlarımızın bütün oyuncularımıza destek olmasını istiyorum. Bir hazırlık maçında oyuncularımızın ıslıklanması hepimizi üzüyor." ifadelerini kullandı.