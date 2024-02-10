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Spor

Okan Buruk ve Çağdaş Atan tartışması!

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının son düdüğüyle birlikte Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Okan Buruk ve Çağdaş Atan tartışması!
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılıların 2-0 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte Okan Buruk ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı.

OKAN BURUK İLE ÇAĞDAŞ ATAN ARASINDA GERİLİM

Okan Buruk'un "Ben senin yanına geldim" sözlerine Çağdaş Atan'ın "Özür dilerim" diye cevap verdiği anlar yayına yansıdı.

Özür dilediğini yineleyen Çağdaş Atan'ın, Okan Buruk'un yanına gelip "Ben seni seviyorum" sözleri duyuldu.

İkili kısa süren gerginliğin ardından tokalaşıp kucaklaştı.

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