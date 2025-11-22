İSTANBUL 22°C / 13°C
  • Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı 4. kez kazandı
Spor

Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı 4. kez kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ile karşı oynadığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 23:48
Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı 4. kez kazandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 5. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılırken, Buruk da Demirel'e karşı 4. galibiyetini elde etti. İki teknik adamın rekabetinde Volkan Demirel de 1 defa 3 puan kazandı.

Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başındaydı.

