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Spor

Okan Buruk, Wilfired Zaha için kararını verdi!

Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan Wilfired Zaha'nın yarın Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada da yedek kulübesinde oyuna başlaması bekleniyor.

Fanatik4 Mayıs 2024 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Okan Buruk, Wilfired Zaha için kararını verdi!
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Galatasaray'ın Sivasspor maçında sahaya çıkacağı ilk 11 henüz netleşmese de uzun süredir düzenli forma giyemediğinden şikayetçi olan Wilfried Zaha yine istediğini alamayacak gibi görünüyor.

SİVAS MAÇINDA DA KULÜBEDE

Son Adana Demirspor deplasmanına ağrıları nedeniyle götürülmeyen, bu hafta başlayan antrenmanların ise tamamına katılan tecrübeli futbolcu, Sivas karşısında da kulübede olacak.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ilk kurguladığı kadroya göre Mauro Icardi'nin arkasındaki üçlüyü bozmayı düşünmüyor. Solda Barış Alper Yılmaz, forvet arkasında Dries Mertens, sağ kanatta da Hakim Ziyech'in ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ise ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.

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