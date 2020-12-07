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Spor

Okan Buruk: Yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Demba Ba basın mensuplarının karşısına çıktı.

DHA07 Aralık 2020 Pazartesi 23:15 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:15
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Avrupa kupalarında son maçlarına çıktıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Devam etmek isterdik ama çok zorlu bir grubun 4'üncüsü olarak ayrılacağız. Ancak iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Maçın sonunda yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz." dedi.

Ellerindeki tüm oyuncuların kaliteli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığı, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde 3'üncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm futbolcularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

DEMBA BA: GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEMİZ LAZIM

Deneyimli golcü Demba Ba ise iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Tabii Şampiyonlar Ligi'nin de gerçekleri var. Grubumuzda yarı finalistler ve finalistler ile mücadele ettik. Elimizden geleni yapsak da gerçekler ile yüzleştik. Zor bir maç olacak. Her ne kadar elenmiş olsak da güzel bir şekilde veda etmemiz lazım." diye konuştu.

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