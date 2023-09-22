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Spor

Okan Buruk: Yola devam etmeliyiz

Okan Buruk, Kopenhag maçından sonra bir hayli üzgün olan öğrencilerine 'Kafanızı kaldırın, üzülmeye gerek yok. Daha iyisini yapabileceğimizi bundan çok daha farklı bir sonuç alabileceğimizi zaten biliyordunuz.' ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Okan Buruk: Yola devam etmeliyiz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı sonrasında soyunma odasında bir hayli üzgün olan öğrencileriyle konuştu.

Öğrencilerinin ortaya koyduğu mücadeleyi takdir eden Buruk, daha çok yol kat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

'YOLA DEVAM ETMELİYİZ'

Buruk, "Kafanızı kaldırın, üzülmeye gerek yok. Daha iyisini yapabileceğimizi bundan çok daha farklı bir sonuç alabileceğimizi zaten biliyordunuz. Onları elimizden kaçırdık. Bu saatten sonra hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Önümüzde Başakşehir maçı olacak. Ligde de hedefimizin Şampiyonlar Ligi olduğunu unutmadan önümüze bakmalı ve yola devam etmeliyiz" diye konuştu.

Bu arada Buruk'un, cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında rotasyon yapma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

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