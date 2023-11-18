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Spor

Okan Buruk yönetimden 2 ismi istedi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ara transfer dönemi için yönetimden 2 ismi istedi.

18 Kasım 2023 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Okan Buruk yönetimden 2 ismi istedi
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Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki rotası yavaş yavaş netleşiyor. Bir süre önce orta sahaya takviye yapma kararı alan Sarı-Kırmızılılar'ın son transfer zirvesinden de benzer bir düşünce ortaya çıktı. Okan Buruk ile yönetim arasında gerçekleşen görüşmede, ön plandaki isimler de güncellendi.

OKAN BURUK'UN İLK İSTEĞİ SALİH ÖZCAN

Şimdi ise Galatasaray, Torreira'nın yanındaki bölge için son olarak Salih Özcan ismine odaklanmaya başladı. Okan hoca, Salih'in hem oyun kalitesi hem de yerli olmasıyla birçok farklı bölgede de elini rahatlatacağını düşünüyor.

Hem Borussia Dortmund hem de Türk Milli Takımı'nın formasını giyen 25 yaşındaki Salih Özcan'ın Cim-Bom'a yeşil ışık yakması da Galatasaray cephesinin iştahını kabartmış durumda. Sarı-Kırmızılılar bu transfere 5 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdı.

Dortmund'la görüşmelerin birkaç gün içinde başlayacağı, Almanlar'ın transfere sıcak bakmaması durumunda listedeki diğer oyuncuların vakit kaybedilmeden gündeme geleceği öğrenildi.

SOLBAKKEN İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Okan hocanın forvet arkasında kullanmayı planladığı Emil Breivik için de temaslar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen menajer Solbakken ile birkaç görüşme yapıldı. 23 yaşındaki Norveçli oyuncu açısından herhangi bir sorun bulunmadığı, ancak Molde'nin sürekli artan ilgi karşısında daha yüksek bir bonservis bedeli talebinde bulunabileceği belirtildi.

Okan Buruk, ara transferde yapılacak Breivik ve Salih Özcan transferlerinin takıma hem hücumda hem de savunmada seviye atlatacağı yönündeki düşüncesini yönetime iletmiş durumda.

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