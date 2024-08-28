UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Young Boys, Şampyionlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"5'ER 10'AR KİLO AĞIRLIK VARMIŞ GİBİ"

"Geçen sene burada oynadığımız Molde maçına benzettim. Zaman zaman üstümüzde 5'er 10'ar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Baskıdan mı.. Bazen çok iyi hazırlanırsınız, bu da etkiler. Ne paslarımız ne dikine oyunumuz ne parselizasyonumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yapıp rakibe geçiş şansı verdik."

"MAÇI ÇEVİRECEK POZİSYONU YAKALADIK"

"İkinci yarı biraz daha dengeledik, rakip kaleye gittik, pozisyon ürettik. Son bölümde daha çok rakip kalede oynadık. Maçı çevirecek pozisyonu yakaladık. Icardi'nin vuruşu rakipten döndü, o pozisyon dönüp gol oldu."

"SORUMLUSU BENİM"

"İlk baştan sorumlu benim. Maça hazırlayan teknik adam, oyuncuları seçen teknik adam. Birinci sorumlu benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı."

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK HEDEFİMİZ"

"Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak potansiyelimiz, gücümüz var."

"BU OYUNCULAR İKİ SENE ŞAMPİYON OLDU"

"Muhteşem bir taraftar vardı. Maçtan önce maç içinde maçtan sonra desteklediler. Onların istedikleri galibiyeti getiremedik. Üzgünüz. Ama şu da var, bu takım burada Şampiyonlar Ligi play-off oynadıysa geçen sene şampiyon olduğu için oynadı. Bu oyuncular kazandı. Yine kazanacak olan bu oyuncular. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum."

"ŞANSSIZLIK DA VAR"

"Şanssızlık da var. Davinson sakatlandı. Abdülkerim kırmızı kart gördü. İlk maçta Kaan yoktu. Geriden oyun kurarken çok zorlandık. Topu öne itmede, hızda Davinson'un olmaması çok büyük eksikti. Galatasaray her türlü yürümeliydi hedefine ama yapacağımız 1-2 takviyeden sonra takımımız şampiyonluk ve Avrupa için yarışacak."

"ÖNÜMÜZDE ÇOK MAÇ VAR"

"Önümüzde çok maç var. Başarılı olan iki senedir bu oyuncular. Onlara tekrar güveneceğiz başarılara gideceğiz."

"FENERBAHÇE MAÇINDA DA BUNU YAŞADIK"

"Manchester United'ı yenen bu takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bu takım. Konsantrasyon eksikliği yaşadık. Rakibi kolay görürsek, sıkıntı olabiliyor. Geçen sene Fenerbahçe maçında rakip 10 kişiyken de bunu yaşadık. Bayern Münih'e çok iyi oyunlar oynadık. İki sene derbileri kazandık. Bazı maçlarda rakipler kadar istemedik, mücadele etmedik. En büyük sıkıntımız bu."

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VARDI"

"Konsantrasyon eksikliğini sağlayacak kişi de teknik adam. Bu oyuncuları seçecek kişi de teknik adam. Konsantrasyon eksikliği bizim her zaman başımıza mal oldu. Aşırı motivasyon da oyuncularımın üzerinde baskı oldu."