Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Okan Buruk, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, deneyimli çalıştırıcının oyuncu yönetme becerisine ve başarılarına dikkat çekerek ilgilenen 3 takımı duyurdu.

LAZİO BAŞTA OLMAK ÜZERE İTALYANLAR PEŞİNDE

Haberde, Lazio başta olmak üzere birçok İtalyan kulübünün radarında olduğu belirtilen Okan Buruk'un İtalyanca biliyor olması da öne çıkarıldı.

Lazio'da Maurizio Sarri'nin geleceğinin belirsizliği koruduğu söylenirken Okan Buruk'un en güçlü adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı.

TOTTENHAM'IN ADAYLARINDAN BİRİSİ

Öte yandan bu sezon İngiltere'de kötü günler geçiren Tottenham'ın da Okan Buruk'u teknik direktör adayları arasına aldığı belirtildi.

İngiliz ekibinde Marco Silva ve Roberto De Zerbi gibi isimler de listede yer alıyor.

AL-ITTIHAD'IN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad, Okan Buruk'u teknik direktör listesinde ilk sıraya yazdı.

Başarılı teknik adamın geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.