Spor

Okan Buruk'a iki talip birden! Lazio ve Al-Ittihad iddiası

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Al-Ittihad ve Lazio'nun ilgi gösterdiği öne sürüldü. İtalyan basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli teknik adamın Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklifler alabileceğini yazdı.

Akşam10 Nisan 2026 Cuma 08:02
Galatasaray'ı 3 sezon üst üste şampiyon yapan Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı oyunla da birçok takımın dikkatini çekti.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, Buruk ile Al-Ittihad ve Lazio'nun ilgilendiğini yazdı. Haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Okan Buruk, önümüzdeki haftalarda teknik direktör değişikliğine gidebilecek Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad için olası adaylardan biri. Türk teknik adam, geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın teklifini reddetti ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etti." Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin de geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi: "Buruk, Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde mağlup etmeyi de başardı. Türk hoca ile Lazio da ilgileniyor. Maurizio Sarri'nin takımdaki durumu belirsiz. Son günlerde Al Ittihad teknik direktörü Sergio Conceicao eleştirildi. Portekizli hoca önümüzdeki haftalarda takımdan gönderilebilir."

