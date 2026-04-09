  • Okan Buruk'a sürpriz talip! Gözler sezon sonuna çevrildi
Okan Buruk'a sürpriz talip! Gözler sezon sonuna çevrildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Avrupa ve Suudi Arabistan'dan dikkat çeken talipler ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın sezon sonunda Galatasaray'a veda edebileceği iddia edildi.

BEYZA NUR YILMAZ9 Nisan 2026 Perşembe 17:58
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AL-ITTIHAD'IN ADAYLARI ARASINDA

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, Okan Buruk'u adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

TOTTENHAM'A RET

Okan Buruk'un Tottenham'dan gelen teklifi reddettiği belirtilirken Galatasaray'a odaklanacağı ifade edildi.

VEDA EDEBİLİR

Ancak haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Buruk'un sarı-kırmızılı kulübe veda edebileceği bilgisi de verildi.

LAZIO'NUN DA GÜNDEMİNDE

Bu sırada Okan Buruk için Al-Ittihad ve Lazio'nun gündemde olduğu, iki kulübünü de başarılı çalıştırıcıyı listesinde tuttuğu öğrenildi.

