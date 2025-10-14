Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemde tartışılan isimlerden biri olan Mauro Icardi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Arjantinli forvet için şunları söyledi: "Tabii ki Icardi, geldiğinden beri bir kere kazandığımız ilk iki şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Takım için gol yükünü çeken isim oldu. Birçok insanı Galatasaraylı yaptı Icardi. Mauro Icardi'nin hakkı. Profesyonel oyuncular ama maddi olarak para alıyorlar, hakkı ödenmez diyeceğim ama 'bu adam parasını alıyor' diyebilirsiniz ama onun yarattığı ortam çok önemli. Icardi de vazgeçecek oyuncu değil.

TAKIMIN BAŞINDA OLAN O

Bir sakatlık yaşadı, 1 seneye yakın oynamadı, atlattı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Icardi santrfor mevkisinde, fiziksel yapısından çok yeteneğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, aklıyla oynayan bir oyuncu. Bir sene öncesinin fiziğini aynı anda yakalamak çok zor. Her oyuncu için böyle. Tekrar o performansı yakalaması zor oluyor. Oynadı, yüzde yüz hazır değil ama yüzde yüz için oynaması gerekiyor, bir süre lazım. Skor olarak önemli katkı yaptı bu sürede. Bizim için, benim için, Galatasaray için önemli biri. Takımımızın kaptanı. Takım kaptanlığında Icardi'ye emanetiz. İçeriyi yöneten, takımın başında olan o."

TARAFTAR DİKKATLİ OLMALI

Bunun üstüne hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. G.Saray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Ekimde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, G.Saray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı G.Saray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. G.Saray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz G.Saray'ın başarısı.