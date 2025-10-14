İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8398
  • EURO
    48,4378
  • ALTIN
    5518.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'ta net mesaj! ''Icardi vazgeçilecek oyuncu değil''
Spor

Okan Buruk'ta net mesaj! ''Icardi vazgeçilecek oyuncu değil''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi'nin durumu hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı 'Bizim için, benim için, Galatasaray için önemli biri. Takımımızın kaptanı. Takım kaptanlığında Icardi'ye emanetiz. İçeriyi yöneten, takımın başında olan o.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM14 Ekim 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
Okan Buruk'ta net mesaj! ''Icardi vazgeçilecek oyuncu değil''
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemde tartışılan isimlerden biri olan Mauro Icardi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Arjantinli forvet için şunları söyledi: "Tabii ki Icardi, geldiğinden beri bir kere kazandığımız ilk iki şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Takım için gol yükünü çeken isim oldu. Birçok insanı Galatasaraylı yaptı Icardi. Mauro Icardi'nin hakkı. Profesyonel oyuncular ama maddi olarak para alıyorlar, hakkı ödenmez diyeceğim ama 'bu adam parasını alıyor' diyebilirsiniz ama onun yarattığı ortam çok önemli. Icardi de vazgeçecek oyuncu değil.

TAKIMIN BAŞINDA OLAN O

Bir sakatlık yaşadı, 1 seneye yakın oynamadı, atlattı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Icardi santrfor mevkisinde, fiziksel yapısından çok yeteneğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, aklıyla oynayan bir oyuncu. Bir sene öncesinin fiziğini aynı anda yakalamak çok zor. Her oyuncu için böyle. Tekrar o performansı yakalaması zor oluyor. Oynadı, yüzde yüz hazır değil ama yüzde yüz için oynaması gerekiyor, bir süre lazım. Skor olarak önemli katkı yaptı bu sürede. Bizim için, benim için, Galatasaray için önemli biri. Takımımızın kaptanı. Takım kaptanlığında Icardi'ye emanetiz. İçeriyi yöneten, takımın başında olan o."

TARAFTAR DİKKATLİ OLMALI

Bunun üstüne hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. G.Saray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Ekimde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, G.Saray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı G.Saray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. G.Saray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz G.Saray'ın başarısı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.