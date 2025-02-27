Okan Buruk'tan 1 maçlık cezaya tepki

Evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"PAZAR GÜNÜ ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"

"Son maçta oynamayan 11 oyuncuyla maça çıktım. Oyunun başından sonuna kadar top bizdeydi, domine ettik, pozisyonlara girdik. Rakibimize 1-2 şut dışında pozisyon vermedik. Sonlara doğru hücumcuları oyuna aldık. Maçın içerisinde belki santrfor olmadan oynamanın sıkıntılarını yaşadık bitiricilikte. Topu 3. bölgeye rahat getirdik ama topu bir türlü içeri atamadık. Bunda sıkıntı yaşadık. Günün sonunda değerli olan oyuncularımın performansını görmek, sakatlıksız kapatmak... Pazar günü önemli bir maçımız var."

"BİZİM İÇİN EN BÜYÜK KORKU..."

Yunus'u uzun süre sonra ilk 11'de oynattık. Hafta sonu cezalı zaten, oynamayacak. Bizim için en büyük korku bu tür maçlarda, 3 gün arayla maç oynayacağız, bir sonraki maça tam kadro çıkmaktı.

"1. ÇIKABİLİRDİK"

"Kazanarak 1. çıkabilirdik. Bu avantajı kaybettik. Maç sonuna kadar denedik. Bir gol bulsak daha rahat olabilirdik."

"BİZ GALATASARAY'IZ"

"Kupada devam ediyorsanız, birileriyle eşleşeceksiniz; çeyrek, yarı final olabilir, final olabilir. Biz Galatasaray'ız. Kimle oynarsak oynayalım, turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Kafamızda 'Keşke eşleşmeseydik' diye bir korkumuz yok. Kimle eşleşirsek eşleşelim elimizden geleni yapacağız."

"ÇOK RAHAT KONUŞAMIYORUZ"

"Bilmiyorum, aslında çok rahat konuşamıyoruz ligle ilgili. Artık Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için açıklamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Son maçta sevk edildim. Çok net ve açık bir şekilde her şeyi değerlerlendiremiyoruz artık. Her maçı kazanmak zorundayız" dedi.

CEZAYA TEPKİ

Buruk, yaptığı açıklamada PFDK'den gelen 1 maçlık cezaya tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un o açıklaması;

"Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin'e sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım."