13 Aralık 2025 Cumartesi
Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Monaco maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısına 2 değişiklikle çıktı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 20:25
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda son oynadıkları Monaco maçının 11'ine göre Antalya karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç ve Yunus Akgün'e görev verdi.

EKSİKLİKLER

Galatasaray'da bu karşılaşmada önemli eksikler bulunuyor. Monaco mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır'ın dışında tedavileri devam eden Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina da maç kadrosunda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ve tutuklanan Metehan Baltacı da kadroda yok.

YUNUS AKGÜN 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Antalyaspor müsabakasında 11'de yer aldı. Rahatsızlığından dolayı 8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Akgün, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesiyle 7 maç sonra 11'de görev aldı.

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Macar futbolcu Roland Sallai da bu maçla birlikte sahadaki yerini aldı.

