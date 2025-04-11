Okan Buruk'tan 2 farklı isim

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.

Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Günay Güvenç'i yedeğe çekerken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Buruk, Samsunspor karşısında bu isimlerin yerine Muslera ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç'in yanı sıra Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Morata ve Metehan Baltacı görev bekledi.