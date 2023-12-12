Okan Buruk'tan 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre Kopenhag karşısında 4 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre Kopenhag karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yerine Davinson Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha'ya görev verdi.

DAVİNSON SANCHEZ 3 MAÇ SONRA 11'DE



Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kopenhag karşılaşmasına 11'de başladı. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Manchester United, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarında oynayamamıştı.

Sakatlığından dolayı son maçta kadroda olmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise yedeklerde yer aldı.

Galatasaray müsabakaya; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güven, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.