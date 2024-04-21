İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan 6 oyuncusuna kart uyarısı
Spor

Okan Buruk'tan 6 oyuncusuna kart uyarısı

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu.

21 Nisan 2024 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan 6 oyuncusuna kart uyarısı
ABONE OL

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesinde sarı kart cezası sınırındaki oyuncularını uyardı.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmak için Pendikspor engelini aşmak isteyen Galatasaray'da bu mücadele öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira kart görmeleri halinde gelecek hafta forma giyemeyecek.

ADANA DEMİR'E TAM KADRO ÇIKMAYI PLANLIYOR

Galatasaray, 34'üncü haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaya tam kadro çıkmayı planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.